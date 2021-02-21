خاميس يدرس الرحيل عن إيفرتون

يبدو أن خاميس رودريغيز بدأ بالتفكير جدياً في الرحيل عن إيفرتون الصيف القادم.

وقال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن الدولي الكولومبي ليس مرتاحاً في إنجلترا بسبب الطقس وجراء طبيعة الاحتكاكات العنيفة في الدوري الممتاز.

ويمكن لخاميس أن يعود إلى إسبانيا بعد نهاية الموسم الجاري، وقد تكون وجهته أتلتيكو مدريد غريم فريقه السابق ريال مدريد.

يذكر أن خاميس صنع هدف إيفرتون الأول أمس والذي سجله زميله ريتشارليسون في شباك ليفربول خلال مواجهة ميرسيسايد التي انتهت بفوز فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بهدفين دون رد.