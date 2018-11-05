ختشانوف يصعق جوكوفيتش ويحرز لقب بطولة باريس للأساتذة

كارين ختشانوف

فجر الروسي كارين ختشانوف واحدة من أكبر مفاجآت التنس هذا العام بفوزه على الصربي نوفاك جوكوفيتش 7-5 و6-4 في نهائي بطولة باريس للتنس للأساتذة ليضع حداً لهيمنة النجم الصربي على منافسات الرجال الأحد.

وكان يُنظر للاعب الروسي البالغ من العمر 22 عاماً في وقت ما باعتباره أحد المواهب الصاعدة في التنس، لكن قليلين كان بوسعهم توقع تغلبه على "نولي" الذي حقق 22 انتصاراً متتالياً على مدار ثلاثة أشهر.



وكان من المتوقع أن يحتفل جوكوفيتش بعودته لصدارة التصنيف العالمي اليوم الاثنين عبر إحراز لقب خامس في باريس، لكنه خسر في ساعة واحدة و37 دقيقة بعد 31 ضربة ناجحة من منافسه القادم من موسكو.



واستغل ختشانوف طويل القامة آثار المرض التي بدت على جوكوفيتش الذي يعاني منذ أسبوع من أعراض تشبه الانفلونزا.



لكن حتى رغم أن اللاعب الصربي بدا أنه يعاني أيضاً من إرهاق مباراته الماراثونية التي فاز فيها على روجر فيدرر في ثلاث ساعات بالدور نصف النهائي يوم السبت، فإن هذا لا يلغي روعة أداء ختشانوف الهجومي.



وبفوزه الرابع على التوالي على أحد المصنفين العشرة الآوائل هذا الأسبوع، انتزع ختشانوف، الذي يعيد أداؤه المعتمد على القوة العضلية ذكريات مواطنه مارات سافين وهو آخر بطل روسي لبطولة باريس، اللقب الأكبر في مسيرته حتى الآن.