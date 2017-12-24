خسائر بالجملة لريال مدريد بعد الكلاسيكو

خيبة الأمل على لاعبي ريال مدريد خلال الكلاسيكو

خرج ريال مدريد بخسائر عديدة، بعد هزيمته القاسية أمام غريمه برشلونة، السبت، في الكلاسيكو، بثلاثية نظيفة ضمن الدوري الإسباني.

وأهم هذه الخسائر انفراد البارسا بصدارة الترتيب بفارق 14 نقطة وابتعاد الملكي عن المنافسة.

ولقن البلاوغرانا، بقيادة مدربه إيرنيستو فالفيردي ريال مدريد درساً تكتيكيا، مما سيجعل مدربه زين الدين زيدان يركز أكثر على بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وفشل الميرينغي في كسر عقدة غريبة من نوعها، وهي الفوز على أرضه أمام برشلونة، حيث تمكن البارسا من تحقيق الفوز، للعام الثالث على التوالي على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، كما استطاع هز شباك ريال للموسم الـ 11 على التوالي في الليغا على نفس الملعب.

خرج برشلونة من الكلاسيكو بعدة أرقام تفوق بها على غريمه، أبرزها تحقيقه الفوز الـ 21 على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في حين فاز ريال مدريد في كامب ناو 20 مرة فقط.

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وبعد تفوق النجم كريستيانو رونالدو على ليونيل ميسي وحصده الكرة الذهبية، لم يستطع الدولي البرتغالي ترجمه ذلك في الكلاسيكو، وذلك في أول مواجهة بعد تتويجه بالجائزة.

من جانب آخر، عزز ميسي صدارته لقائمة هدافي الكلاسيكو، برصيد 25 هدفاً، كما أصبح هداف عام 2017، برصيد 54 هدفاً، ليتخطى رونالدو، الذي فشل في هز شباك البارسا.

وبات ميسي أيضاً أكثر لاعب يسجل لفريق واحد في التاريخ، بعد تخطيه غيرد مولر، ووصوله لـ 526 هدفاً مع برشلونة.

أما فالفيردي فقد ثأر لهزيمته أمام زيدان في آخر مباراتي كلاسيكو، بعدما واجه "زيزو" في 5 لقاءات سابقة خسرها المدير الفني للبارسا.

كما اكتسب برشلونة روحاً معنوية كبيرة، بعد الفوز ليقترب من نهاية الدور الأول من الدوري الإسباني دون تعرضه لأي هزيمة، وذلك للمباراة الـ 17 على التوالي، علماً بأنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم في الدوري الإسباني.