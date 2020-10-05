خسائر فادحة لبرشلونة بعد الإعلان عن ميزانية 2019-2020

أعلن برشلونة رسمياً عن موازنته لموسم 2019-2020 والتي شهدت خسائر اقتصادية كبيرة بسبب فيروس كورونا انعكست على تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفي.

وحاول البارسا ضم أكثر من لاعب مثل لاوتارو مارتينيز وآخرين، لكن مساعيه اصطدمت بعدم قدرته على تلبية طلبات الأندية المادية جراء وضعه الاقتصادي وقوانين الليغا بخصوص الانتقالات.

ونشر النادي الكتالوني عبر حساباته تصفية لحساب الموسم الماضي، والذي شهد تحقيقه مداخيل بلغت 855 مليون يورو، المبلغ الذي يقل عما حققه الموسم السابق والذي بلغ 990 مليوناً.

ووصلت خسائر برشلونة عن الموسم المنصرم إلى 955 مليون يورو، لتنخفض عن قيمتها التي بلغت 973 مليون يورو في سابقه.

وبات صافي إجمالي الخسارة 97 مليون يورو وذلك بعد أن كان إيجابياً بخمسة ملايين في المنصرم، بينما بلغ هامش الربح 104 مليون يورو، أي ما يقل عن الــ 179 مليوناً الموسم الماضي.

وحتى الآن يعاني برشلونة من صعوبات في التخلص من مجموعة من اللاعبين الخارجين من الحسابات مثل سامويل أومتيتي وجان كلير توديبو.

وفاز برشلونة بأول لقاءين في الدوري الإسباني ثم تعادل مع إشبيلية.