خطة جديدة من ريال مدريد لاستقطاب بوغبا

يبقى نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، مطلباً أساسياً لريال مدريد ومديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أصرّ كثيراً على ضم مواطنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقالت تقارير إعلامية بريطانية أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورينتيو بيريز، تتجه لتقديم عرض جديد لإدارة الشياطين الحمر من أجل ضم بوغبا خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهي التي كانت قد اشترطت الحصول على 180 مليون يورو نظير التخلي عن نجم يوفنتوس السابق.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن بيريز قرر دفع 88 مليون يورو بالإضافة للاعبين آخرين من ريال، وهو سيكون الأول والأخير خلال هذا الشتاء.

أما عن هوية اللاعبين اللذين سيدخلان في صفقة بوغبا، وفقاً لذات المصدر، فهما النجم خاميس رودريغيز، وماريانو دياز، كونهما لا يتواجدان ضمن حسابات زيدان هذا الموسم، حيث كان الأسطورة الفرنسية ينوي التخلص منهما الصيف الماضي، لكن ذلك لم ينجح بسبب قلة العروض المقدمة.

ورغم أن ريال مدريد وزيدان، حصلا على مفاجأة سارة هذا الموسم من خلال تألق الشاب فيدي فالفيردي، الذي أبهر جماهير الملكي هذا الموسم، إلا أن "زيزو" يرى في بوغبا الحلقة الناقصة في تشكيلته، وهذا مع المستوى المتذبذب لتوني كروس ولوكا مودريتش.