خطة جديدة من يوفنتوس لاستعادة بوغبا

بدأت إدارة يوفنتوس في التحرك بشكل مكثف، من أجل التعاقد مع بول بوغبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "ميترو" البريطانية أن يوفي يجهز عرضاً مغرياً من أجل إقناع يونايتد بالتخلي عن النجم الفرنسي، وسترسل إدارة بطل إيطاليا عرضاً بقيمة 134 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته.

وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد عام 2016 فى صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو قادماً من يوفنتوس ليصبح أغلى لاعب فى العالم في ذلك الوقت.

وبعد قضاء ثلاثة مواسم مع الشياطين الحمر، بات لاعب الوسط يريد الرحيل بعدما أعلن رغبته في عدم الاستمرار الموسم القادم في ملعب أولد ترافورد.

وكانت تقارير بريطانية قد أشارت إلى رغبة بوغبا في الرحيل بسبب خلافاته مع أولي غونار سولشاير، المدير الفني للشياطين الحمر، بسبب خططه الدفاعية منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق الموسم المنصرم.

ويتنافس ريال مدريد ويوفنتوس من أجل ضم الدولي الفرنسي مع رغبة مانشستر يونايتد في بقائه، بعدما أعلن النادي الإنجليزي تواجد اللاعب في القائمة التى تستعد لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد، وذلك بناء على طلب سولشاير الذى يجري معسكراً مغلقاً فى أستراليا.