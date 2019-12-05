خليجي 24: البحرين إلى النهائي على حساب العراق

تأهل المنتخب البحريني إلى نهائي خليجي 24، على حساب نظيره العراقي، بركلات الترجيح 5-3 في نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما هدفين.

تقدم مهند علي كاظم بالهدف الأول لأسود الرافدين في الدقيقة 6 من عمر المباراة، بعد متابعة لكرة سقطت من حارس البحرين بالخطأ داخل منطقة الجزاء.

وأدرك المنتخب البحريني التعادل عن طريق عبدالله الهزاع في الدقيقة 14 برأسية رائعة على يمين حارس مرمى العراق بعد تلقيه عرضية من ضربة ركنية.

ولكن لم ينتظر مهند علي كثيراً حتى العودة إلى التقدم مرة أخرى وإحراز الهدف الثاني لأسود الرافدين في الدقيقة 18 بعد استغلال كرة خلف المدافعين وتقدم الحارس ليضعها في المرمى بسهولة.

وأحرز المنتخب البحريني الهدف الثاني والتعادل مرة أخرى في الدقيقة 47 بعد تمريرة رائعة من ركلة حرة مباشرة وسط غفلة من دافاعات العراق ليستلمها محمد جاسم أمام المرمى على صدره ويضعها في الشباك.

وتوجه الفريقين إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، من أجل تحديد المتأهل، ولكن لم يأت الشوطان بجديد ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح منتخب البحرين بنتيجة 5-3 ليتأهل إلى نهائي خليجي 24، بانتظار الفائز من مواجهة منتخبي السعودية وقطر.