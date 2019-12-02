خليجي 24: البحرين تهزم الكويت وتلحق بركب المتأهلين لنصف النهائي

حقق منتخب البحرين الفوز على نظيره الكويتي بأربعة أهداف لاثنين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج (خليجي 24) ليبلغ نصف النهائي.

تقدم علي مدن للمنتخب البحريني بالهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب الكويت، في الدقيقة 59 بعد عرقلة رضا هاني سددها يوسف ناصر بنجاح على يمين حارس البحرين، ليتعادل للأزرق ويعيد المباراة لنقطة البداية.

ومن هجمة مرتدة نموذجية، أحرز المنتخب الكويتي الهدف الثاني في الدقيقة 66، عن طريق ناصر، لكن الحكم عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد وألغى الهدف.

في المقابل، سجل جاسم الشيخ هدف التقدم للبحرين، بعد تسديدة أرضية مفاجئة، سكنت شباك البحرين في الدقيقة 70.

وجاء الهدف الثالث للمنتخب البحريني في الدقيقة 83 عن طريق تياغو، بعد عرضية من الجهة اليمنى، وضعها البديل في الشباك.

وقلص المنتخب الكويتي النتيجة في الدقيقة 85 إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد زنكي.

وفي اللحظات الأخيرة، عاد تياغو لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لبلاده في الدقيقة 95+5 مؤكداً تأهل البحرين والإطاحة بمنتخب عُمان حامل اللقب.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما صعد منتخب البحرين للمركز الثاني برصيد 4 نقاط، يليه منتخب عُمان في المركز الثالث بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف لصالح البحرين، فيما احتل منتخب الكويت المركز الرابع بثلاث نقاط.