خليجي 24: التعادل السلبي يحسم مواجهة عُمان والبحرين

تعادل منتخب البحرين مع شقيقه العُماني دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

انتهى الشوط الأول دون فرص تذكر، باستثناء فرصة للمنتخب العُماني في الدقيقة 44، بعد عرضية من الجهة اليمنى، تعامل معها الدفاع البحريني ببراعة.

وجاءت محاولة خطيرة من المنذر ربيع العلوي لاعب عُمان، في الدقيقة 47، تصدى لها السيد إبراهيم حارس البحرين ببراعة.

أخطر فرص المباراة كانت في الدقيقة 74، بعدما تصدى حارس مرمى عُمان ببراعة، لتسديدة مهاجم البحرين ليحولها إلى ركلة ركنية.

العارضة رفضت محاولة خطيرة من منتخب البحرين، في الدقيقة 79 من زمن المباراة، بعد تسديدة رائعة من المهاجم البحريني.

بهذه النتيجة، رفع المنتخبان البحريني والعُماني رصيديهما إلى نقطة واحدة لكلٍ منهما، في المركزين الأول والثاني، بانتظار نتيجة مباراة منتخبي السعودية والكويت ضمن المجموعة ذاتها.