خليجي 24: السعودية تبلغ النهائي بعد تجاوز قطر

تأهل منتخب السعودية إلى نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24)، بعد الفوز على نظيره القطري صاحب الضيافة بهدف دون رد، في لقاء نصف النهائي الذي جمع بينهما الخميس.

أخطر فرص المنتخب السعودي جاءت في الدقيقة 19، بعد انفراد فراس البريكان، الذي سدد الكرة، وتصدى لها سعد الشيب وحولها لركنية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة 29، وذلك برأسية استغل بها خطأ الشيب.

حاول المنتخب القطري خلال الشوط الثاني إدراك التعادل، لكن الدفاعات السعودية كانت في المرصاد، وأهدر لاعبو العنابي العديد من الفرص.

وجاءت رأسية أكرم عفيف في الدقيقة 85 أعلى العارضة السعودية، بعد عرضية مميزة من الجهة اليمنى.

ورغم الضغط الرهيب من جانب المنتخب القطري في الدقائق الأخيرة، إلا أن الدفاع السعودي تصدى ببراعة للعديد من الفرص.

بهذا الانتصار، يواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني في المباراة النهائية المقررة الأحد القادم، بعد تأهل الأخير على حساب غريمه العراقي.