خليجي 24: العراق يتعادل مع اليمن ويبلغ المربع الذهبي

تأهل منتخب العراق إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج (خليجي ٢٤) عن مجموعته التي تضم مستضيف البطولة منتخب قطر إضافة للإمارات واليمن.

منتخب العراق تعادل دون أهداف مع نظيره اليمني ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة.

وتلقى أسود الرافدين ضربة قوية بداية المباراة بطرد مطصفى محمد جبر في الدقيقة 8.

ورغم النقص العددي، إلا العراقيين تمكنوا من الحفاظ على ثباتهم والخروج بأقل الخسائر والتأكيد على الصعود في صدارة المجموعة الأولى.

أحرز المنتخب اليمني هدفاً في الدقيقة 61 عن طريق عبد الواسع المطري، لكن الحكم ألغاه لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وارتفع رصيد منتخب العراق بالتالي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تذيل منتخب اليمن الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

وينتظر أسود الرافدين وصيف المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السعودية والبحرين والكويت وعُمان، والتي ستحسم غداً الثلاثاء.