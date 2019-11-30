خليجي 24: عُمان تقتنص فوزاً صعباً على الكويت

حقق منتخب عُمان حامل لقب كأس الخليج فوزاً صعباً على نظيره الكويتي بهدفين لهدف في المباراة القوية التي جمعتهما على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن الجولة الثانية من خليجي 24.

دخل نجوم منتخب عُمان المواجهة وعيونهم على تحقيق النقاط الثلاثة، بعد التعادل المخيب لآمال جماهيرهم في المباراة الأولى أمام البحرين، لذلك اعتمدوا الضغط على مدافعي الكويت، واستغلال الأخطاء التي وقعوا فيها، مما جعل حامل اللقب يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة (15) نجح المهاجم عبد العزيز المقبالي بتسجيلها.

وعاد المقبالي لإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى حصل عليها فريقه في الدقيقة (32)، وسط فرحة كبيرة من جماهير السلطنة الحاضرين.

في الشوط الثاني، ظهر منتخب الكويت بشكل مغاير، بعد أن تدخل المدرب ثامر عناد، وأجرى عدداً من التغييرات في الدقائق الأولى، ليسيطر "الأزرق" على المجريات، فيما تراجع منتخب عُمان إلى مراكزه الدفاعية، مع التركيز على الهجمات المرتدة.

ونجح المهاجم يوسف ناصر السلمان بتقليص النتيجة، بعدما سجل هدفاً في الدقيقة (79)، ليواصل رفاقه بعدها رحلة البحث عن التعادل، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ليخسر "الأزرق" أولى مبارياته في خليجي 24.

وبفضل هدفي المقبالي، رفع منتخب عُمان رصيده إلى أربع نقاط في المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد منتخب الكويت عند ثلاث نقاط، وتبقى أمامه مواجهة واحدة أمام غريمه البحريني في الجولة الثالثة.