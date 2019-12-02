خليجي 24: قطر تخطف بطاقة التأهل على حساب الإمارات

حقق منتخب القطري الفوز على غريمه الإماراتي بأربعة أهداف لاثنين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج (خليجي 24).

نجح أكرم عفيف في منح التقدم للعنابي من خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 20، بعد انفراد بحارس الإمارات، ليضعها بين قدميه في المرمى.

واستطاع عفيف أن يضيف الهدف الثاني بعد 8 دقائق من طريق ركلة جزاء.

بدوره، حصل المنتخب الإماراتي على ركلة جزاء، في الدقيقة 33، ترجمها علي مبخوت داخل شباك سعد الشيب حارس قطر مقلصاً الفارق.

وسجل حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري، الهدف الثالث للعنابي في الدقيقة 53.

وقلص مبخوت النتيجة بتسجيل الهدف الثاني الشخصي له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 80 من تسديدة صاروخية.

وتمكن خوخي بوعلام من إحراز الهدف الرابع للعنابي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليقود بلاده لانتصار كبير.

بهذا الفوز، رفع منتخب قطر رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف غريمه العراقي المتصدر، فيما تجمد رصيد منتخب الإمارات عند 3 نقاط في المركز الثالث، ليودع كأس الخليج العربي.