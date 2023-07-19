خليفة بوسكيتس..برشلونة يعلن انضمام أوريول روميو حتى عام 2026

أكمل أوريول روميو انضمامه رسميًا إلى نادي برشلونة قادمًا من نادي جيرونا في عقد لمدة 3 سنوات، وبدأ بالفعل بالتدرب مع زملائه في الفريق تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وكان روميو الملقب بخليفة بوسكيتس قد شارك الموسم الماضي مع نادي جيرونا في 33 مباراة، ولم يتم الكشف عن رسوم الانتقال من قبل البارسا، لكن تم الإعلان عن الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقيمته 400 مليون يورو.

أوريول روميو ينضم رسميًا إلى برشلونة حتى عام 2026

يعتبر لاعب الارتكاز أوريول روميو ثالث تعاقد لنادي برشلونة هذا الصيف، بعد انضمام كل من إلكاي غوندوغان من مانشستر سيتي وإنيغو مارتينيز من أتلتيك بيلباو في صفقات انتقال مجانية.

أوريول روميو هو ابن اللاماسيا التابعة للبلوغرانا وتواجد هناك قبل 12 عامًا، لكنه لم يلعب مع النادي الكتالوني سوى مبارتين في موسم 2010-2011 تحت قيادة بيب غوارديولا، لينتقل بعدها إلى نادي تشيلسي مقابل 4 مليون جنيه إسترليني.

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وبسبب قلة تأثيره ومساهمته مع البلوز، لم يطل البقاء في لندن وتمت إعارته لفالنسيا ومن ثم لشتوتغارت، لينتهي به المطاف مع نادي ساوثهامبتون الإنجليزي في عام 2015 مقابل 5 مليون جنيه إسترليني.

وأخيرًا تم السماح له بمغادرة ساوثهامبتون رغم تبقي عام واحد في عقده مع النادي، لينضم إلى جيرونا ويعود إلى مسقط رأسه في إسبانيا ويختتم مسيرته بالانضمام إلى بطل الدوري الإسباني نادي برشلونة.