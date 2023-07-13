"ديلي ميل": برشلونة يجدد اهتمامه بالتعاقد مع بيرناردو سيلفا

كشفت التقارير الصحفية الأخيرة أن برشلونة قد أبدى اهتمامه مرة جديدة بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا، على الرغم من الأزمة المالية التي لا يزال يمر بها النادي.

وارتبط اسم الدولي البرتغالي مؤخرًا بالرحيل عن السيتي هذا الصيف، وذلك بعد تحقيقه للثلاثية التاريخية مع النادي الإنجليزي الموسم الماضي ومساهمته معهم بالفوز بدوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

برشلونة يجدد اهتمامه بالتعاقد مع بيرناردو سيلفا

وفقًا لموقع "Daily Mail"، فإن البارسا ليس النادي الوحيد المهتم هذا الصيف بضم سيلفا، حيث كان الهلال السعودي أيضًا قد قدم عرضًا ماليًا ضخمًا لإغراء اللاعب بالانتقال واللعب الموسم المقبل في الدوري السعودي للمحترفين.

ومع ذلك، قد يكون انتقال صانع الألعاب البرتغالي إلى السعودية بعيدًا في الوقت الحالي خاصة بعد أن زعمت بعض التقارير أن برشلونة مستعد للتحرك هذا الميركاتو من جديد من أجل التعاقد مع سيلفا.

وتوضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بيرناردو سيلفا أصبح هدفًا رئيسيًا بالنسبة لمدرب البلوغرانا تشافي هيرنانديز، ويتطلع لإتمام صفقة انتقاله من مانشستر سيتي هذا الصيف.

في ذات السياق، هناك تفاؤل بأنه في حال تم عرض اللاعب على النادي من قبل صديق لابورتا وهو خورخي مينديز، قد يكون من الممكن إبرام الصفقة وقد يشهد عشاق البلوغرانا تواجد بيرناردو سيلفا مرة أخرى إلى جانب صديقه السابق في السيتي غوندوغان.