دافيد سيلفا يقترب من دوري نجوم قطر

وقالت الصحيفة الشهيرة أن مباراة واتفورد التي خاضها سيلفا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قد تكون الأخيرة له بقميص سيتي، بعدما تلقى عرضاً للعب في قطر.

وقال مصدر في سيتي للصحيفة: "ستكون صدمة حقيقية إذا غادر دافيد، لكن لديه عرض كبير يدرسه جدياً، ومن المرجح أن يذهب أكثر من أن يبقى".

وانضم سيلفا إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2010 قادماً من فالنسيا، وساهم في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.

وأفاد التقرير أن سيتي استقر بالفعل على خليفة سيلفا، وهو يوري تيليمانس لاعب موناكو الذي انتهت إعارته لليستر سيتي.

وعلى الرغم من ان العديد من وسائل الإعلام لم تذكر النادي الذي أنهى اتفاقه مع النجم الإسباني أو اقترب منه، إلا أن البعض وعبر الوسائط تحدث عن السد، بل واعتبر الكثيرون أن "الساحر" هو بديل للنجم تشافي الذي أعلن اعتزاله اللعب نهاية الموسم الحالي، ويستعد لخوض تجربة تدريبية بداية الموسم المقبل.