دافيد سيلفا ينهي الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي

تحدث النجم دافيد سيلفا عن مستقبله مع مانشستر سيتي حيث إنه لم يجدد عقده حتى الآن مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الإسباني رحيله نهاية الموسم عن سيتي بعد 10 سنوات من الإنجازات منذ عام 2010 عندما جاء نجماً من نجوم فالنسيا,

وقال سيلفا في تصريحات نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية: ”الدائرة تغلق الآن، استمتعت بـ 10 سنوات من كرة القدم في هذا المكان الذي لن أنساه طوال حياتي مهما حدث.

”منذ مجيئي هنا وأنا أجد معاملة رائعة من الجميع، هناك احترام متبادل مع كل العاملين في النادي، احترام متبادل لا يمكن أن أنساه، إنهم عائلتي ولكني الآن أرغب في خوض تحدِ جديد”.

وأكمل”نتدرب حالياً من جديد، إنه آخر موسم لي هنا وأريد أن يكون لا ينسى، نأمل في تحقيق كافة البطولات الممكنة، لا أعلم ماذا سأفعل بعد ذلك وأحترم رغبة الجماهير في بقائي هنا لكني سأرحل نهاية الموسم”.

واختتم قائلًا: ”البطولة الوحيدة التي لم أحققها هنا هي دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لم أضعها في سيرتي الذاتية بشكل عام، سأحاول الفوز بها قبل رحيلي، لا أعلم ما هي خططتي بعد ذلك ولكن يجب أن أركز”.

يذكر أن سيلفا جاء من فالنسيا عام 2010 بقيمة 25 مليون جنيه استرليني وحقق لقب البريميير ليغ 4 مرات وكأس الإتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 5 مرات.