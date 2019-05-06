دالغليش: ليفربول يمكنه تحقيق عودة تاريخية أمام برشلونة

قال كيني دالغليش أسطورة ليفربول أن فريقه قادر على تحقيق عودة تاريخية أمام غريمه برشلونة، إلا أنه شدد على أن النجم ليونيل ميسي سيجعل من ذلك صعباً.

والتقى الطرفان ذهاباً على ملعب كامب ناو ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، في ليلة سقط فيها الريدز بثلاثيةٍ نظيفة.

ويخوض الفريقان مواجهة الإياب على ملعب آنفيلد غداً الثلاثاء، ويغيب عن صفوف صاحب الضيافة النجمان محمد صلاح وروبرتو فيرمينو بداعي الإصابة، وهما غيابان سيؤثران بشكل كبير على حظوظ فريقهما.

وقال دالغليش لصحيفة "سنداي بوست": "من الصعب طبعاً أن يسجل أي فريق 4 أهداف في شباك برشلونة ويتأهل على حسابه، لكني أعتقد أن المواجهة لم تُحسم بعد، وأن الأمل ما زال موجوداً.

"أظهر ليفربول ذهاباً أنه قادر على مقارعة برشلونة، كما أن لقاء الإياب سيقام على آنفيلد، مما سيمنح الفريق دعماً كبيراً من قبل الجماهير.

"رغم أن ليفربول نجح في العودة بالنتائج كثيراً في السابق، إلا أن قلب النتيجة أمام برشلونة سيكون الإنجاز الأعظم إن حصل.

وأوضح: "في المقابل، لدى برشلونة ورقة ليونيل ميسي أحد أفضل اللاعبين الذين شهدهم العالم".

يذكر أن ليفربول يحتل حالياً صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.