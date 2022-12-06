داليتش مدرب كرواتيا يرشح البرازيل للتأهل

اعترف زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا أن حظوظ بلاده في تجاوز لقاء الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 الذي سيجمعه بمنتخب البرازيل متواضعة مقارنة بحظوظ خصمه.

ويتصادم الفريقان يوم الجمعة المقبل على ستاد المدينة التعليمية في أول مواجهات الدور ربع النهائي.

ومع أن داليتش منح "السيليساو" أفضلية التأهل في المباراة القادمة، إلا أنه شدد على أن فريقه لا يخشى نيمار ورفاقه.

ماذا قال داليتش عن مواجهة البرازيل ؟

أكد مدرب وصيف بطل النسخة الماضية في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "يعد منتخب البرازيل الأوفر حظاً لأنه أفضل فريق في البطولة حتى الآن.

"يتمتعون بأجواء مميزة فيما بينهم، ولديهم لاعبون ممتازون، ناهيك عن عودة نيمار".

"لكننا نستطيع مجاراتهم، لكن علينا التحلي بالذكاء، يجب أن نتجنب فتح اللعب بصورة مبالغ فيها دون التراجع بصفة زائدة.

"لا نخشاهم ونؤمن بأنفسنا ونثق بما قدمناها، سنقدم كل ما بوسعنا أمامهم ولن نواجه خصمنا مستسلمين".