داني ألفيش يسعى للظفر بلقب جديد

لا يزال قائد منتخب البرازيل داني ألفيش وعلى الرغم من بلوغه عامه السادسة والثلاثين، متعشطاً لحصد الألقاب، وينوي رفع رصيده إلى 40 عندما يخوض السيليساو أمام غريمه البيروفي نهائي كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو الأحد.

وحصد ألفيش حتى الآن 39 لقباً مع الأندية التي لعب لها ومع منتخب البرازيل، بينها 23 لقباً رفقة برشلونة الذي أمضى في صفوفه ثمانية أعوام (2008-2016) خلال العصر الذهبي للفريق الكتالوني الذي شهد تتويجه بطلاً لأوروبا ثلاث مرات خلال هذه الفترة.

وحيثما حل، نجح ألفيش الذي بدأ مسيرته في صفوف باهيا البرازيلي بعمر الثامنة عشرة في إحراز الألقاب.

وقد كشف الظهير الأيمن مؤخراً لشبكة "فوكس سبورتس" عن بداية مسيرته بقوله: "حتى في أحلامي المجنونة، لم أكن أتوقع الوصول إلى هذا المستوى، أنا من عائلة فقيرة، وعندما غادرت المنزل في الخامسة عشرة من عمري كنت أريد فقط أن يشعر والدي بالفخر بي عندما أعود إلى المنزل".