دخول حارس باريس سان جيرمان للعناية الحثيثة بعد تعرضه لحادث مروّع

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء عن دخول حارس نادي باريس سان جيرمان سيرجيو ريكو لقسم العناية الحثيثة في إحدى المستشفيات على إثر تعرضه لحادث سير اليوم الأحد 28 مايو 2023.

وبحسب ما أكد أبطال الدوري الفرنسي لوسائل إعلام إسبانية أن ريكو وهو الحارس الاحتياطي في البي إس جي متواجد حاليًا في مدينة إشبيلية في إسبانيا لتلقي العلاج في مستشفى "Rocio Hospital".

نقل حارس باريس سان جيرمان للعناية بعد تعرضه لحادث مروع

كشفت التقارير اليوم الأحد أن الحارس الاحتياطي لفريق باريس سان جيرمان سيرجيو ريكو تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد أن صدمه حصان كان قادمًا يركض في اتجاهه بحسب المقربين له.

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وكان الحارس الإسباني قد سافر إلى إشبيلية بعد تتويج بي إس جي بلقب الدوري مساء السبت، حيث أعطى النادي الإذن للاعبين بالسفر إلى حيثما يريدون.

وبعد الحادثة المؤلمة التي تعرض لها ريكو، تم نقله مباشرة إلى مسشتفى "Rocio" في إشبيلية وحاليًا يخضع للفحوصات الطبية ومحاط بعائلته وأصدقائه.

يشار إلى أن نادي إشبيلية وهو النادي السابق لسيرجيو ريكو قد أكد الأنباء، وتمنى الشفاء العاجل للحارس الإسباني عبر تويتر وقال: "نتمنى لك التعافي سريعًا والعودة أقوى من قبل".

الجدير بالذكر أن سيرجيو ريكو صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم إلى باريس سان جيرمان في 2020 بعد قضائه لموسم سابق في نادي العاصمة على سبيل الإعارة.