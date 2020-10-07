دراكسلر يقود ألمانيا أمام تركيا

قال أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان سيرتدي شارة قيادة المنتخب الألماني في مباراته الودية المقررة أمام نظيره التركي اليوم.

وقال بيرهوف الثلاثاء: «مباراة كهذه تشكل فرصة جيدة أمام لاعبين مثل دراكسلر الذي يمكنه إثبات أنه ليس مجرد لاعب مساعد، وإنما بإمكانه لعب دور رئيسي في المنتخب.

«أمر جيد أنه حقق بداية جيدة في باريس بخوض 4 مباريات متتالية وتسجيل هدفين، وفي الشهر الماضي أظهر لنا قدرته على تحمل المسؤولية».

ولن يخوض يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني مباراة اليوم أمام تركيا بصفوف مكتملة حيث يغيب لاعبو بايرن ميونيخ وأغلب لاعبي المنتخب من لايبتزج، على أن يشاركوا في المباراتين ضد أوكرانيا وسويسرا المقررتين الأسبوع القادم ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبي.

وقال بيرهوف: «سنجد مزيجاً رائعاً من اللاعبين الذين يتمتعون بالفعل بإيقاع جيد، وسنمنح الفرصة للاعبين آخرين لاستعراض قدراتهم».

وينتظر أن يحصل الوافدون الجدد على المنتخب، أمثال محمود داوود (بوروسيا دورتموند)، ويوناس هوفمان، وفلوريان نيوهاوس (بوروسيا مونشنجلادباخ) على فرصة لتمثيل المانشافات.