دروغبا يحذر أوسيمين من نادي باريس سان جيرمان

البوابة – أطلق اللاعب الإيفواري ديدييه دروغبا أسطورة نادي تشيلسي السابق تحذيرًا مباشرًا لنجم نابولي هذا الموسم فيكتور أوسيمين، ومفاد هذا التحذير هو أن لا ينتقل إلى باريس سان جيرمان.

وجاء هذا التصريح على لسان دروغبا خاصة بعد أن ارتبط اسم المهاجم النيجيري بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الصيف المقبل، في الوقت الذي يتطلع النادي الباريسي فيه إلى إيجاد بديل لكل من نيمار وميسي.

دروغبا ينصح أوسيمين بعد الاننتقال إلى باريس سان جيرمان

يعتقد أسطورة تشيلسي ومنتخب ساحل العاج المعتزل أن أوسيمين في حال أنه اختار الانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، فإنها ستكون خطوة خاطئة في مسيرته بلا شك.

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وفي تصريحات لقناة "Canal +"، قال دروغبا: "إذا كان حقًا أوسيمين محط أنظار نادي مثل فريق باريس سان جيرمان، فهذا يدل على مدى الموهبة التي يتمتع بها والأداء المميز الذي ظهر به هذا الموسم"، وأضاف: "لكن في الحقيقة باريس سان جيرمان ليس النادي الذي يحتاجه فيكتور أوسيمين لمواصلة تقدمه وتطوره في عالم كرة القدم".

يشار إلى أن المهاجم النيجيري هداف نابولي خلال الموسم الحالي من خلال تسجيله 26 هدفًا في كافة المسابقات، حيث سجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، و21 هدفًا في الدوري الإيطالي موسم 2023.