دورتموند يحقق فوزاً ساحقاً على آينتراخت فرانكفورت

اكتسح بوروسيا دورتموند ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لاثنين على ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن المرحلة الأولى من الدوري الألماني.

تناوب على تسجيل الخماسية كلٌ من ماركو رويس (23)، وثورغان هازارد (32)، وإيرلينغ هالاند (هدفان في الدقيقتين 34 و 70)، وجيوفاني ريينا (58).

أما هدفا الخاسر فجاءا عن طريق فيليكس باسلاك (27)، وينس بيتر هاوغي (86).

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده بهذا الانتصار الكبير إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف شتوتغارت وهوفنهايم صاحبي المركزين الأول والثاني.

فيما بقي رصيد آينتراخت فرانكفورت خالياً من النقاط في المركز السادس عشر.