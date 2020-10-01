دورتموند يرفض عرض يونايتد لضم سانشو

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” المتخصصة في الأخبار الرياضية أن بوروسيا دورتموند رفض عرضاً مغرياً بلغت قيمته 100 مليون يورو من مانشستر يونايتد للتخلي عن خدمات الجناح جايدون سانشو.

وكان دورتموند حدد موعداً ينتهي في 10 أغسطس الماضي لانتقال محتمل للاعبه الشاب ابن الـ 22 عاماً، مما دفع سيباستيان كيهل، رئيس قسم إدارة اللاعبين في النادي، إلى التأكيد: “سيلعب لدورتموند هذا الموسم”، وذلك بعدما ساهم الإنجليزي بهدف من خماسية فريقه في مرمى دويسبورغ في كأس ألمانيا الشهر الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن “العرض كان مقابل 73 مليون جنيه استرليني وقد ارتفع حتى 91.3 مليون. وهو أقل من تقدير دورتموند البالغ 108 ملايين جنيه”.

وغادر سانشو في عام 2017 وهو في سن الـ 17 عاماً مانشستر سيتي للالتحاق بدورتموند مقابل مبلغ متواضع قدره 10 ملايين جنيه (11 مليون يورو)، ونجح في فرض نفسه كإحدى أبرز المواهب الشابة في القارة.

وأعلن دورتموند الثلاثاء أن سانشو الذي لعب أساسياً في المباريات الثلاث الأولى لدورتموند هذا الموسم، لن يكون ضمن التشكيلة المتوقعة لخوض كأس السوبر الألمانية أمام غريمه بايرن ميونيخ إثر إصابته بحسب ناديه بـ”عدوى في الجهاز التنفسي”، في حين جاءت نتيجة فحص فيروس كوفيد – 19 الذي خضع له سلبية.

ومن ناحيته، أبدى قائد الفريق “الأصفر والأسود” ماركو رويس سعادته لبقاء الجناح الشاب صاحب 20 هدفاً والعدد ذاته من التمريرات الحاسمة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، قائلاً “نحن سعداء جداً لأنه سيبقى معنا لموسم إضافي لأنه يمرر الكرات الحاسمة ويسجل الأهداف، وبالتالي نحصد النقاط”.

ومقابل رفض دورتموند التخلي عن لاعبه، اقتصرت صفقات “الشياطين الحمر” هذا الصيف على لاعب الوسط دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون جنيه (44 مليون يورو).