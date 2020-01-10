دورتموند يسعى وراء بند سري للإبقاء على حكيمي

يسعى بوروسيا دورتموند وراء الإبقاء على الظهير أشرف حكيمي، ضمن صفوفه، رغم قرب انتهاء إعارته من ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، حيث كان الدولي المغربي، البالغ 21 عاماً، قد انضم إلى أسود فيستيفال قبل عامين، معاراً من الملكي، ليصبح أحد ركائز الفريق الأساسية.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس بنسختها الألمانية، أن دورتموند يملك أفضلية للاحتفاظ بخدمات حكيمي، يحال اتخذ ريال قراراً ببيعه الصيف القادم، حيث يسعى وراء بند في عقد الإعارة، يمنح دورتموند أولوية التعاقد مع حكيمي بشكل نهائي، إذا ما دفع المقابل المادي المطلوب من نادي العاصمة الإسبانية.

ويعني ذلك أن على ريال مدريد إبلاغ دورتموند أولاً بأي عرض مقدم للنجم المغربي من أي نادٍ آخر، ليمنح أسود فيستيفال فرصة التقدم بعرض مماثل من عدمه، وهو الأمر الذي يعطي الأمل للفريق الألماني، من أجل الاحتفاظ بإحدى أهم أوراقه الرابحة في الفترة الماضية.

فيما دخلت أندية أوروبية كبيرة أخرى على خط التعاقد مع الظهير الأيمن أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا لعام 2019، وعلى رأسها غريم دورتموند التقليدي، بايرن ميونيخ، في ظل حاجته لجلب ظهير أيمن، لمنافسة بينجامان بافار.

كما أن هناك اهتماماً إنجليزياً من كبار القوم في البريميير ليغ للظفر بخدمات حكيمي الموسم المقبل أيضاً، وعلى رأسهم آرسنال وغريمه توتنهام مع المدرب جوزيه مورينيو.

وقدم أسد الأطلس مستوياتٍ عظيمة خلال موسمي الإعارة لأسود فيستفاليا، حيث توهج بشكل كبير، مقدماً أهدافاً لزملائه بشكل رائع، كما سجل العديد منها أيضاً، بالإضافة لأداء دفاعي مميز، يجعله من ضمن أفضل المواهب الشابة في مركزه بالعالم، رفقة ترينت أليكساندر أرنولد، ظهير ليفربول الأيمن.