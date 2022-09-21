دورتموند يطالب بـ 150 مليون يورو نظير التخلي عن بيلينغهام

أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن بوروسيا دورتموند لن يسمح لنجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام بالرحيل بأقل من 150 مليون يورو.

وفي ظل عدم وجود أي بند لفسخ الاتفاق بين اللاعب وناديه، يستطيع العملاق الألماني المطالبة بالسعر الذي يرغب فيه.

وتتسابق أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد للظفر بتوقيع صاحب الـ 19 عاماً الذي يمتد عقده الحالي مع أسود فيستفاليا حتى صيف عام 2025.

وخاض لاعب خط الوسط المتألق 10 مباريات حتى الآن هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند في جميع المسابقات بمجموع دقائق وصل إلى 300 دقيقة سجل خلالها 3 أهداف.

دورتموند متمسك بـ بيلينغهام

يذكر أن دورتموند اضطر للتفريط بنجمه الأول النرويجي إيرلينغ هالاند خلال سوق الانتقالات الصيفي بقيمة أقل مما يستحقه اللاعب لوجود بندٍ في عقدهٍ سمح له بالرحيل.

ولا يريد النادي الألماني أن يتكرر الأمر ذاته مع بيلينغهام وسيكون متمسكاً بإبقائه إلا بحال وصول عرضٍ لا يقاوم من أحد عمالقة أوروبا.