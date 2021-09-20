دورتموند يعترف بصعوبة الاحتفاظ بـ هالاند في 2022

اعترف هانس يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي في بوروسيا دورتموند بأن الإبقاء على النجم الصاعد إيرلينع هالاند الموسم القادم سيكون في غاية الصعوبة.

لكن النادي الألماني سيعمل مع ذلك على محاربة عروض الأندية المهتمة وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد لأطول فترة ممكنة.

ومن المتوقع أن يتصارع كبار أوروبا للظفر بتوقيع الهداف النرويجي البالغ من العمر 21 عاماً حين يتم تفعيل بندٍ في عقده يسمح بشرائه مقابل 75 مليون يورو بدءاً من الصيف المقبل.

هالاند يسجل هدفين في فوز دورتموند على يونيون برلين 4-2

وسجل المهاجم الشاب هدفين أمس في المباراة التي فاز فيها أسود فيستفاليا على يونيون برلين 4-2، وكان الثاني منهما مميزاً للغاية بتسديدة ذكية من فوق الحارس من زاوية صعبة.

وارتفع رصيد اللاعب التهديفي إلى 68 هدفاً في 67 مباراة مع بوروسيا دورتموند بجميع البطولات حتى الآن.

وقال فاتسكه حول إمكانية رحيل هالاند: "سيكون بقاؤه صعباً، سنبذل قصارى جهدنا حتى يستمر معنا، لكن علينا أن نكون واثقين ومؤمنين أن بإمكاننا إيجاد مهاجم جديد بقيمته."