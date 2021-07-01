دورتموند يعلن عن توصله لاتفاق مع يونايتد بشأن سانشو

أكد هانس يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند عن التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لبيع الجناح جايدون سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم الدولي الإنجليزي المشارك مع منتخب بلاده حالياً في بطولة يورو 2020 بالشياطين الحمر منذ عدة أشهر، لكن اللاعب حصل على تفويض من دورتموند للاتفاق مع يونايتد على البنود الشخصية للعقد إلى جانب الخضوع للكشف الطبي.

وخلال تصريحات نشرها الحساب الرسمي لدورتموند عبر موقع "تويتر"، قال فاتسكه: "توصلنا إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال جايدون سانشو".

وأضاف: "بانتظار إتمام الصفقة بشكل كامل، حيث لا تزال هناك بعض الإجراءات الشكلية التي يجب الاتفاق عليها واستكمال الفحص الطبي".

سانشو يعود إلى مانشستر من بوابة الجار يونايتد

وانتقل النجم الشاب من مانشستر سيتي إلى دورتموند في 2017 وشارك معه في 137 مباراة على مستوى كافة المسابقات وسجل 50 هدفاً.

وسيصبح الجناح الشاب ثاني أغلى لاعب إنجليزي بحال انتقاله لمانشستر يونايتد، بعد هاري ماغواير الذي انضم للشياطين الحمر قادماً من ليستر سيتي قبل عامين مقابل 111 مليون دولار.