دورتموند يكتسح بريمن بأربعة أهداف لهدف

عاد المهاجم الشاب إيرلينغ هالاند لممارسة هوايته في هز الشباك، ليقود بوروسيا دورتموند إلى فوز ثمين وكبير بأربعة أهداف لهدف على ضيفه فيردر بريمن ضمن المرحلة 29 من الدوري الألماني.

ورفع دورتموند رصيده بهذا الانتصار إلى 49 نقطة تقدم على إثرها للمركز الخامس.

فيما تجمد رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي.

تقدم الضيوف بهدف مبكر سجله ميلوت راشيكا في الدقيقة 14، ورد دورتموند بثلاثية في الشوط الأول سجلها جيوفاني ريينا في الدقيقة 29، وهالاند في الدقيقتين 34 من ركلة جزاء و38.

وفي الشوط الثاني، سجل ماتس هوملز الهدف الرابع لصاحب الضيافة في الدقيقة 87.

ورفع هالاند رصيده إلى 23 هدفاً في الدوري الألماني هذا الموسم ليقتسم مع أندريه سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت المركز الثاني بقائمة الهدافين التي يتصدرها روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 35 هدفاً.