دورتموند ينفض غبار كورونا برباعية في شباك شالكه

حسم بوروسيا دورتموند ديربي “رور” لمصلحته، باكتساحه ضيفه وجاره شالكه 4-0 مساء السبت، ضمن المرحلة 26 من الدوري الألماني.

سجل الأهداف كلٌ من إيرلينغ هالاند (29)، ورافاييل غيريرو (45 و63)، وتورغان هازارد (45).

ورفع دورتموند رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر بايرن ميونيخ الذي يلعب الأحد بضيافة يونيون برلين، فيما تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة.

وعادت الحياة إلى الدوري الألماني، بعد توقف دام شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن المباريات ستقام بدون جمهور.