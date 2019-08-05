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دوري أبطال آسيا: الاتحاد يتفوق على ذوب آهن

منشور 05 آب / أغسطس 2019 - 06:11
الاتحاد يقترب من ربع النهائي
الاتحاد يقترب من ربع النهائي

حقق اتحاد جدة السعودي، الفوز على نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، بهدفين لهدف واحد، في ذهاب دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال آسيا.

تقدم قاسم حدادي فر بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة السابعة، عن طريق ركلة حرة مباشرة، سددها يسار فواز القرني حارس الاتحاد.

وعادل لويس أنتونيو خيمينيز للاتحاد في الدقيقة 10 بعد متابعة لكرة ارتطمت في العارضة.

وأهدر لاعبو الاتحاد العديد من الفرص المحققة، أبرزها كانت عن طريق رومارينيو، بعد عرضية رائعة أرسلها زميله فيلانويفا، نفذها البرازيلي برأسه خارج المرمى.

واستطاع زياد المولد، مدافع الاتحاد من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 برأسية رائعة.

بهذا الانتصار، يضع الاتحاد قدماً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، قبل مباراة الإياب المقررة الأسبوع القادم.

كلمات دالة:اتحاد جدةدوري أبطال آسياذوب آهن آصفهان

Via SyndiGate.info


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