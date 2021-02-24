دوري أبطال أوروبا: تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتالانتا

يحل ريال مدريد الإسباني، ضيفاً على أتالانتا الإيطالي اليوم الأربعاء على ملعب جيوايس بمدينة بيرغامو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه المباراة الأولى بين الفريقين في بطولة أوروبية، حيث لم يسبق لأتالانتا مواجهة أي فريق إسباني في المسابقات الأوروبية، باستثناء فالنسيا وذلك الموسم الماضي، عندما فاز عليه بنتيجة 8-4 بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 4K.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء أمام أتالانتا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، رافاييل فاران، ناتشو فيرنانديز، فيرلان ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور.