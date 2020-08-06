دوري أبطال أوروبا يعود إلى الواجهة مجدداً

أربع مباريات متبقية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الجمعة والسبت، قبل اللحاق بتجمع ربع النهائي في لشبونة.

بعد نحو 5 أشهر من التوقف القسري بسبب فيروس كورونا، تعود عجلة دوري المسابقة القارية الأولى إلى الدوران.

تتبقى 4 بطاقات للانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتالانتا الإيطالي، ولايبتزيش الالماني، وأتلتيكو مدريد الاسباني.

ستدور منافسات الأدوار الإقصائية المتبقية في العاصمة البرتغالية لشبونة بين 12 و23 آب الجاري.

ستقام المباريات المؤجلة من مارس الماضي من دون جماهير، وعلى الملاعب البيتية العادية للأندية التي كانت مقررة في إياب ثمن النهائي، لكن بعض الأندية الزائرة عبّرت عن قلقها، بعد تكاثر عدد الإصابات أو وقوع لاعبين في فخ "كوفيد-19".

فيما يلي برنامج مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (بتوقيت غرينيتش ونتيجة الذهاب بين قوسين):

الجمعة 7 أغسطس:

(19:00) يوفنتوس (إيطاليا) - ليون (فرنسا) (0-1)

مانشستر سيتي (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا) (2-1)

السبت 8 أغسطس:

(19:00) بايرن ميونيخ (ألمانيا) - تشيلسي (إنجلترا) (3-0)

برشلونة (إسبانيا) - نابولي (إيطاليا) (1-1).