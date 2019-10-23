دوري الأبطال: إنتر يستقبل دورتموند وتشيلسي يواجه أياكس

تتواصل مباريات دوري مجموعات أبطال أوروبا بإجراء الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة الأربعاء والتي أوقعت معركة محتدمة بين أياكس أمستردام الهولندي وتشيلسي الإنحليزي، بينما يلاقي إنتر ميلان الإيطالي منافساً لا يقل أهمية وهو بوروسيا دورتموند الألماني.

فيما يتطلع برشلونة الإسباني إلى تحقيق فوزه السادس على التوالي وذلك عندما يحل ضيفاً على سلافيا براغ التشيكي في أول لقاء بينهما على الإطلاق.

وسيكون تشيلسي أمام اختبار صعب عندما يواجه مضيفه الهولندي، حيث سيتوجّب على شبان البلوز الذين استعان بهم المدرب فرانك لامبارد منذ استلامه مهمته مطلع الموسم الحالي، الدخول في مواجهة مع واحدة من أفضل المدارس الكروية التي تعتمد في أساسها على العناصر الشابة والتي أثمرت في الموسم الماضي بلوغ نصف نهائي البطولة الأوروبية.

وبعد بداية مهزوزة، نجح لامبارد في الوصول إلى توليفة متجانسة استطاعت أن تحرز له خمسة انتصارات متتالية في جميع البطولات آخرها أمام نيوكاسل 1-0 السبت في الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الإنجليزي المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، بعدما كان تعرّض للخسارة على أرضه أمام فالنسيا الإسباني 1-0، وفاز على ليل الفرنسي خارج قواعده 2-1. وفي حين أن أياكس المتصدر فاز بالمباراتين على نفس الخصمين وبنتيجة واحدة 3-0.

واستحوذ تامي آبراهام على عناوين الصحف بعد تسجيله ثمانية أهداف في تسع مباريات في الدوري وهدف فريقه الأول في المباراة أمام ليل ليكون باكورة أهدافه الأوروبية، ما دفع لامبارد إلى وصف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بأنه “إسفنجة” لقدرته على التعلم.

ويتواجه الفريقان بعد أقل من أسبوعين في العاصمة الإنجليزية ضمن الجولة الرابعة، وقال لامبارد لموقع البلوز: “هاتان المباراتان ضد أياكس كبيرتان حقاً لأنه خصم قوي.. طريقة اللعب ستكون اختباراً كبيراً لنا”.

ويمتلك الفريق العائد للظهور كقوة أوروبية بفضل مواهب أكاديميته، نجوماً فضلوا البقاء في صفوفه، أمثال حكيم زياش، وديفيد نيريش ودوشان تاديتش، فيما يثير القادم الجديد كوينسي بروميس الذعر في دفاع الخصوم.

وفي مباراة ثانية لا تقل أهمية عن مواجهة أياكس وتشيلسي تدور رحاها في إيطاليا، يستقبل إنتر خصمه دورتموند في قمة نارية تجمع أغلب التقارير على أنها ستكون الأبرز في هذه الجولة.

ويتطلع مدرب إنتر أنتونيو كونتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه بالاعتماد على عناصر أساسية يتقدمها روميلو لوكاكو الذي جعله كونتي لاعباً أساسياً في تشكيلة إنتر هذا الموسم، حيث استعاد حسّه التهديفي بعد قدومه من مانشستر يونايتد.

ويستضيف إنتر غريمه، بعد تعادله المرير مع سلافيا براغ 1-1 افتتاحاً ثم إهدار تقدمه أمام برشلونة وخسارته 1-2، حيث غاب عنه لوكاكو لإصابة عضلية بفخذه.

وغامر إنتر باستثمار 80 مليون يورو (89 مليون دولار) لجلب لوكاكو ودمجه مع أليكسيس سانشيس الذي شكل معه ثنائياً في يونايتد.

وأظهر النجم البلجيكي تألقاً بالتوافق مع لاوتارو مارتينيز صاحب ثنائية أيضاً ضد ساسوولو.

وقال مارتينيز “نعمل مع لوكاكو للتعرف أكثر على بعض. نعمل لتحسين تفاهمنا كي نساعد إنتر على الفوز”.

ويختلف أداء لوكاكو الراهن عمّا قدمه مع يونايتد حيث سجل له 42 هدفاً في 96 مباراة في موسمين، لكنه اكتفى بخمسة عشر هدفاً الموسم الماضي.

وفي الطرف المقابل، تشهد قائمة دورتموند التي تنقلت إلى إيطاليا غيابات مؤثرة.

وأعلن دورتموند غياب ماركو رويس قائد الفريق عن رحلة أسود فيستيفال للأراضي الإيطالية لإصابته بالانفلونزا.

ويتواصل غياب المهاجم باكو آلكاسير عن العملاق الألماني لمعاناته من إصابة عضلية كما هو الحال مع مارسيل شميلزر لإصابة في الفخذ.

وفي رحلة تعتبر سهلة نسبياً يتنقل برشلونة إلى العاصمة التشيكية براغ لمواجهة خصم صاعد لأول مرة في البطولة القارية.

ويعول البارسا على النجاح الكبير الذي استهل به مشواره هذا الموسم محلياً وقارياً، خصوصاً في ظل تعافي نجمه ليونيل ميسي وتألقه بعد حصوله على جائزتي الأفضل عالمياً والحذاء الذهبي للمرة السادسة على التوالي.

ونجح فريق المدرب إيرنيستو فالفيردي في أن يستأثر بصدارة “الليغا” بفارق نقطة عن الغريم التقليدي ريال مدريد (19 مقابل 18)، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم بعد بداية متأرجحة شهدت خسارته بهدف نظيف على أرض أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري وافتقاده لجهود أفضل لاعب في العالم هذا العام ميسي بسبب الإصابة وتأخر أنتوان غريزمان في التأقلم مع الفريق واستعادة نجاعته التهديفية.

وكان برشلونة وريال توصلا إلى اتفاق على الثامن عشر من ديسمبر المقبل موعداً جديداً للكلاسيكو الذي كان مقرراً في 26 أكتوبر الحالي ضمن المرحلة العاشرة، وتأجل بسبب التوتر الناجم في إقليم كتالونيا.

وعلى الصعيد القاري يحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند بعد تعادلهما سلباً وفوزه على إنتر، فيما يقبع سلافيا براغ في قاع الترتيب بنقطة بعد تعادل إيجابي 1-1 مع إنتر وخسارة في عقر داره أمام دورتموند بهدفين نظيفين.

ورأى غريزمان: “ستكون هناك أيام أفضل أو أسوأ، ولكننا نتعرف على بعضنا البعض شيئاً فشيئاً ونسعى للمزيد”.

وأضاف فالفيردي إلى كلام لاعبه “اللاعبون الكبار دائماً ما يفهمون بعضهم البعض ويتلاقون. في النهاية، مع مرور الوقت وتتابع المباريات، سيجدون المزيد من التفاهم وستصبح الأمور أفضل”.