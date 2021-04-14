دوري الأبطال: التشكيلتان المتوقعتان لمباراة سيتي ودورتموند

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً على بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء على ملعب سيغنال إيدونا بارك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز السيتي على ملعبه ذهاباً بنتيجة 2-1 بهدف في الوقت القاتل.

ومن المتوقع أن يبدأ سيتي مواجهة العودة بالتشكيل التالي (4-3-3):

لحراسة المرمى: إيديرسون.

لخط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو.

لخط الوسط: رودري، كيفين دي بروينه، إيلكاي غوندوغان.

خط الهجوم: رياض محرز، غابرييل جيزوس، فيل فودين.

أما دورتموند فمن المتوقع أن يعتمد على التشكيلة التالية (4-3-3):

لحراسة المرمى: مارفين هيتز.

لخط الدفاع: توماس مونييه، مانويل آكانجي، ماتس هوميلز، رافاييل غيريرو.

لخط الوسط: إيمري تشان، جود بيلينغهام، محمود داوود.

لخط الهجوم: آنسغار كناوف، إيرلينغ هالاند، ماركو رويس.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم مع باريس سان جيرمان في نصف النهائي.