دوري الأبطال: التشكيلتان المتوقعتان لمباراة ليفربول وريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على ليفربول في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال أفضلية مريحة نوعاً ما في مباراة الذهاب، بفوزه بنتيجة 3-1، وهو ما يجعل ليفربول مطالباً بالانتصار في لقاء الإياب بهدفين دون رد أو بفارق ثلاثة أهداف على الأقل إذا اهتزت شباكه، لبلوغ المربع الذهبي.

ومن المتوقع أن يدخل مدرب ليفربول، يورغن كلوب، المباراة بخطته المعتادة 4-3-3، وبالأسماء التالية:

لحراسة المرمى: أليسون بيكر.

لخط الدفاع: أندرو روبرتسون - ناثانييل فيليبس - أوزان كاباك - ترينت أليكساندر أرنولد.

لخط الوسط: تياغو آلكانتارا - فابينيو - جورجينيو فاينالدوم.

لخط الهجوم: محمد صلاح - ديوغو جوتا - ساديو ماني.

أما ريال مدريد، الذي سيفتقد 5 من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة (سيرخيو راموس، ورافاييل فاران، وداني كارفاخال، وإيدين هازارد، ولوكاس فاسكيز)، فيتوقع أن يعتمد مدربه زين الدين زيدان على التشكيلة التالية:

لحراسة المرمى: تيبو كورتوا.

لخط الدفاع: فيرلان ميندي - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - ألفارو أودريوزولا.

لخط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي.

لخط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة.