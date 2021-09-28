دوري الأبطال: باريس وليفربول وأتلتيكو يفوزون وريال مدريد يخسر

شهد اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء عدة قمم مبكرة.

لحساب المجموعة الأولى، فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد سجلهما إدريسا غاي وليونيل ميسي وهو أول أهداف النجم الأرجنتيني مع الباريسيين.

ضمن المجموعة نفسها من دوري أبطال أوروبا، تغلب كلوب بروج البلجيكي على لايبتزيغ الألماني 2-1.

صلاح يقود ليفربول للفوز الثاني في دوري أبطال أوروبا



في المجموعة الثانية، اكتسح ليفربول الإنجليزي مستضيفه بورتو البرتغالي 5-1.

سجل للريدز محمد صلاح (هدفان)، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو (هدفان)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عن طريق مهدي تاريمي.

في نفس المجموعة، سقط ميلان الإيطالي أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لاثنين.

سجل للضيوف أنتوان غريزمان ولويس سواريز، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عبر رافاييل لياو.

لحساب المجموعة الثالثة، تغلب بوروسيا دورتموند الألماني على سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1-0 سجله دونيايل مالين.

كما فاز أياكس الهولندي على بيشكتاش التركي 2-0 ضمن المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الرابعة، سقط ريال مدريد الإسباني أمام ضيفه المفاجأة شيريف تيراسبول المولدوفي 1-2.

سجل كريم بنزيمة للخاسر، فيما حمل هدفا الفائز توقيعي دجاسور ياخشيبايف وسيباستيان تيل.

وفي ذات المجموعة، تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي دون أهداف.