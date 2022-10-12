دوري الأبطال: بايرن ميونخ يفوز على فيكتوريا بلزن 4-2 ويتأهل

فاز بايرن ميونخ الألماني على مستضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت على ملعب دوسان آرينت لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل للبافاري ساديو ماني وتوماس مولر وليون غوريتسكا (هدفان) في الدقائق 10 و 14 و 25 و 25 و 35 على التوالي.

فيما جاء هدفا صاحب الضيافة خلال الشوط الثاني عن طريق آدم فلكانوفا (62) و جان كليمنت (75).

بايرن ميونخ يحلق في الصدارة ويبلغ دور الـ 16

بهذا الانتصار، رفع بايرن رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات في صدارة المجموعة بعدما حقق العلامة الكاملة ليضمن التأهل لدور الـ 16.

فيما بقي رصيد بلزن خالياً من أي نقطة في المركز الرابع والأخير.

ولحساب المجموعة ذاتها، تعادل برشلونة الإسباني مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 3-3.