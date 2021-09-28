دوري الأبطال: تشكيلة إنتر المتوقعة لمواجهة شاختار اليوم

يسعى إنتر ميلان الإيطالي لتحقيق فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حين يحل ضيفاً على شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الثلاثاء.

وتقام المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق أحمد الطيب.

ويخوض النيراتزوري اللقاء دون ستيفانو سينسي، فيما تعافى خواكين كوريا وآرتورو فيدال من إصابتيهما وقد يشركهما المدرب سيموني إنزاغي في مرحلة ما.

تشكيلة إنتر المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.