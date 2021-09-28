دوري الأبطال: تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة لمواجهة سيتي اليوم

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي غريمه مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة قمة مبكرة لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وتقام المواجهة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

ومن المتوقع أن يغيب سيرخيو راموس وماركو فيراتي عن اللقاء، فيما تعافى ليونيل ميسي من إصابته وقد يتم إشراكه خلال مرحلة ما من المباراة إن دعت الحاجة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: آندير هيريرا، إدريسا غاي، لياندرو باريديس.

خط الهجوم: يوليان دراكسلر، كيليان مبابي، نيمار.