دوري الأبطال: تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة لمواجهة باريس اليوم

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء على ملعب بارك دو برانس في قمة مبكرة لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويقام اللقاء الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدته عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

ويغيب عن سيتي النجم إيلكاي غوندوغان وفقاً لتصريحات المدرب جوسيب غوارديولا.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم:

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيمريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: رياض محرز، فيران توريس، جاك غريليش.