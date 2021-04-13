دوري الأبطال: تشكيلتا باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ المتوقعتان

يخوض بايرن ميونيخ الألماني لقاءً مصيرياً أمام مستضيفه باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق الباريسي في لقاء الذهاب بثلاثية لهدفين على ملعب آليانز آرينا معقل النادي الألماني.

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بينجامان بافار، جيروم بواتينغ، ديفيد آلابا، لوكاس هرنانديز.

خط الوسط: جوشوا كيميش، ليون غوريتسكا، ليروي ساني، توماس مولر، كينغزلي كومان.

خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونيخ

حراسة المرمي: كايلور نافاس.

خط الدفاع: لايفين كورزاوا، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، ماكسين كابو.

خط الوسط: إدريسا غاي، آندير هيريرا، يوليان دراكسلر.

خط الهجوم: نيمار، آنخيل دي ماريا، كيليان مبابي.