دوري الأبطال: تشكيل ميلان المحتمل لمواجهة ليفربول اليوم

يعود ميلان الإيطالي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد طول غياب، ويحل ضيفاً على غريمه ليفربول الإنجليزي على ملعب آنفيلد ضمن منافسات المجموعة الثانية اليوم الأربعاء.

وتقام المواجهة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقوم ببثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناتها beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويغيب عن الروسونيري نجمه زلاتان إبراهيموفيتش الذي تعرض لإصابة مطلع الأسبوع.

كما يحتمل غياب أوليفييه جيرو المتعافي من فيروس كورونا، إضافة للمصاب الآخر رادي كرونييتش.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة الليلة:

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، فيكايو توموري، أليسيو رومانيولي، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: فرانك كيسي، ساندرو تونالي، أليساندرو فلورينزي.

خط الهجوم: براهيم دياز، رافاييل لياو، آنتي ريبيتش.