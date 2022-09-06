دوري الأبطال: زغرب يصعق تشيلسي ودورتموند يسحق كوبنهاغن

سقط تشيلسي الإنجليزي أمام مستضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفٍ دون رد اليوم الثلاثاء في اللقاء القوي الذي جمعهما على أرضية ملعب ماكسيمير ستاديون في افتتاح منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بطريقة جميلة وذكية عبر ميسلاف أورشيتش في شباك الحارس كيبا آريزابالاغا بعد 13 دقيقة على البداية.

وحاول لاعبو البلوز زيارة شباك صاحب الضيافة في عدة مناسبات، لكن تألق دفاع زغرب وحارس مرماه أبقى النتيجة على حالها.

أوباميانغ يشارك مع تشيلسي لأول مرة

وشارك الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مع البلوز لأول مرة منذ انتقاله إلى الفريق مطلع الشهر الجاري قادماً من برشلونة.

لكن المهاجم المخضرم لم يكن بمستواه ليعمل المدير الفني توماس توخيل على استبداله في الدقيقة 58.

بوروسيا دورتموند يسحق كوبنهاغن

في لقاء آخر، سحق دورتموند الألماني ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-0 على ملعب سيغنال إيدونا بارك بأهداف ماركو رويس ورافاييل غيريرو وجود بيلينغهام.