دوري الأبطال: ميسي يتفوق على رونالدو

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية على صعيد دوري أبطال أوروبا بعد قيادته باريس سان جيرمان للتغلب على ماكابي أمس بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل "ليو" هدف الباريسيين الأول في اللقاء، ليصبح ماكابي الفريق الـ 39 الذي يزور الأرجنتيني شباكه في البطولة.

وتفوق مهاجم سان جيرمان بالتالي على غريمه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل بدوره في مرمى 38 فريقاً مختلفاً في دوري الأبطال لينفرد صاحب الـ 35 عاماً في الصدارة في تاريخ المسابقة.

ويغيب رونالدو عن منافسات هذا الموسم بعد فشل مانشستر يونايتد في تأمين مقعدٍ مؤهل.

ميسي يضيف إنجازاً جديداً إلى سجلاته

كما أصبح الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات أول من يسجل في 18 موسماً مختلفاً من دوري أبطال أوروبا ليترك الفرنسي كريم بنزيمة الغائب حالياً بداعي الإصابة في المركز الثاني.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من انتصارين بفارق الأهداف عن بنفيكا ثاني الترتيب.