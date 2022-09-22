دوري الأمم الأوروبية: انتصارات لفرنسا وبلجيكا وهولندا

استئنفت اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي شهدت فوز منتخبات فرنسا وبلجيكا وهولندا وكرواتيا.

على ملعب دو فرانس، تفوق فريق الديوك الفرنسية على ضيفه النمساوي بهدفين دون رد ضمن مواجهات المجموعة A1.

جاء الهدفان عبر كيليان مبابي وأوليفييه جيرو في الدقيقتين 56 و 65 على التوالي.

ووصل جيرو بالتالي إلى هدفه الدولي الـ 49 بفارق 3 أهداف عن رقم الأسطورة تييري هنري القياسي.

ولحساب ذات المجموعة، تفوق منتخب كرواتيا على ضيفه الدنماركي بهدفين لهدف ليتجاوز الفائز خصمه وينتزع منه الصدارة.

ترتيب المجموعة A1 من دوري الأمم الأوروبية بعد انتهاء الجولة الخامسة

كرواتيا 10 نقاط. الدنمارك 9 نقاط. فرنسا 5 نقاط. النمسا 4 نقاط.

لحساب المجموعة A4، فاز منتخب بلجيكا على ضيفه الويلزي بنتيجة 2-1 في بروكسل.

جاء هدفا الشياطين الحمر عبر كيفين دي بروينه وميتشي باتشواي في الدقيقتين 11 و 38 على الترتيب، فيما حمل هدف الخاسر الوحيد توقيع كيفين مور في الدقيقة 50.

وضمن المجموعة نفسها، تفوق منتخب هولندا على مستضيفه البولندي بهدفين دون رد حملا توقيعي كودي غاكبو وستيفين بيرغفاين.

ترتيب المجموعة A4 بعد نهاية الجولة