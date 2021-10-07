دوري الأمم الأوروبية: تشكيلة فرنسا المتوقعة لمباراة بلجيكا اليوم

يخوض منتخب فرنسا بطل العالم تحدياً صعباً عندما يواجه غريمه البلجيكي اليوم الخميس على ملعب آليانز في تورينو ضمن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

واستبعد المدرب ديدييه ديشامب عدة لاعبين مثل أوليفييه جيرو وكليمون لونغليه وتوماس ليمار.

كما يغيب عن الديوك نغولو كانتي وكينغزلي كومان.

تشكيلة فرنسا المتوقعة لمباراة بلجيكا اليوم (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، رافاييل فاران، بريسنيل كيمبيمبي، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: بول بوغبا، أدريان رابيو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أنتوان غريزمان، أنتوني مارسيال، كريم بنزيمة.