دوري الأمم الأوروبية: سقوطان مذلان لإيطاليا وإنجلترا

اكتسح منتخب ألمانيا ضيفه الإيطالي بخمسة أهداف لاثنين في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب بوروسيا بارك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A3 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

جاءت أهداف المانشافت عبر كلٍ من يوشوا كيميش (10)، وإيلكاي غوندوغان (45 من ركلة جزاء)، وتوماس مولر (51)، وتيمو فيرنر (هدفان في الدقيقتين 68 و 69).

أما هدفا الخاسر بطل أوروبا فحملا توقيعي ويلفريد غنونتو وأليساندرو باستوني في الدقيقتين 78 و 90 على الترتيب.

ضمن المجموعة ذاتها، اكتسح منتخب المجر (هنغاريا) مستضيفه الإنجليزي وصيف بطل أوروبا برباعيةٍ دون رد على ملعب مولينو.

سجل الأهداف رونالد زالاي (هدفان في الدقيقتين 16 و 70)، والبديل زولت ناجي (80)، ودانييل غازداع (89).

ترتيب المجموعة A3 بعد نهاية الجولة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية:

1- المجر 7 نقاط.

2- ألمانيا 6 نقاط.

3- إيطاليا 5 نقاط.

4- إنجلترا نقطتان.