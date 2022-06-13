دوري الأمم الأوروبية: كرواتيا تفوز على فرنسا في باريس

حقق منتخب كرواتيا فوزاً مهماً للغاية على مستضيفه الفرنسي بطل العالم بهدفٍ دون رد مساء الاثنين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A2 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء أثارت الجدل تم احتسابها بعد 5 دقائق على بداية اللقاء وترجمها النجم المخضرم لوكا مودريتش بنجاح على يمين الحارس مايك مانيان الذي كان قريباً من التصدي لها.

وباتت مهمة الديوك في حسم التأهل صعبة للغاية في ظل تجمد رصيدهم عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

فيما رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن منتخب الدنمارك الذي تفوق على نظيره النمساوي (الثالث برصيد 4 نقاط) بنتيجة 2-0.

ترتيب المجموعة A1 في دوري الأمم الأوروبية بعد نهاية الجولة الرابعة:

1- الدنمارك 9 نقاط.

2- كرواتيا 7 نقاط.

3- النمسا 4 نقاط.

4- فرنسا نقطتان.